Путин не одобрил ВСМ Москва — Казань
Президент РФ Владимир Путин не одобрил строительства ВСМ Москва — Казань. Он считает более целесообразным строительство платной автодороги.
Сомнения в целесообразности проекта высокоскоростной магистрали глава государства высказал на встрече с профильным вице-премьером Максимом Акимовым, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Он предложил рассмотреть возможность строительства ВСМ до Санкт-Петербурга.
Но окончательного решения пока нет, подчеркивает газета.
Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал первый этап строительства ВСМ Москва — Казань. Он должен был соединить столицы с Нижним Новгородом.ОбществоВластьБизнесТранспорт Татарстан
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