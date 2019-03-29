Путин не одобрил ВСМ Москва — Казань

Президент РФ Владимир Путин не одобрил строительства ВСМ Москва — Казань. Он считает более целесообразным строительство платной автодороги.

Сомнения в целесообразности проекта высокоскоростной магистрали глава государства высказал на встрече с профильным вице-премьером Максимом Акимовым, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Он предложил рассмотреть возможность строительства ВСМ до Санкт-Петербурга.

Но окончательного решения пока нет, подчеркивает газета.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал первый этап строительства ВСМ Москва — Казань. Он должен был соединить столицы с Нижним Новгородом.