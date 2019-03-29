Новости общества

03:29 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Путин не одобрил ВСМ Москва — Казань

02:25, 29.03.2019
Путин не одобрил ВСМ Москва — Казань
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент РФ Владимир Путин не одобрил строительства ВСМ Москва — Казань. Он считает более целесообразным строительство платной автодороги.

Сомнения в целесообразности проекта высокоскоростной магистрали глава государства высказал на встрече с профильным вице-премьером Максимом Акимовым, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Он предложил рассмотреть возможность строительства ВСМ до Санкт-Петербурга.

Но окончательного решения пока нет, подчеркивает газета.

Ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев согласовал первый этап строительства ВСМ Москва — Казань. Он должен был соединить столицы с Нижним Новгородом.

ОбществоВластьБизнесТранспорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров