Песков: окончательное решение по ВСМ Москва — Казань пока не принято

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о том, что Владимир Путин отверг строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань не соответствует действительности.

«Дело в том, что пока разные варианты находятся на стадии проработки, каких-либо окончательных решений не принималось», — сказал Песков.

Пресс-секретарь главы государства добавил, что работа по этому проекту продолжается, передает «РИА Новости».

Ранее СМИ сообщили, что президент РФ Владимир Путин не одобрил строительства ВСМ Москва — Казань. По информации собеседников «Коммерсанта», президент якобы считает более целесообразным строительство платной автомобильной трассы.