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Очевидцы сняли на видео огненный шар в небе над Башкирией

08:27, 11.04.2019
Очевидцы сняли на видео огненный шар в небе над Башкирией
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Жители Башкирии сняли на видео падение огненного шара в небе. Видеозапись публикует ГТРК «Башкортостан».

По словам очевидцев, необычное явление было зафиксировано на западе Башкирии. На кадрах видно, как к земле летит яркий объект. При этом местные жители уточняют, что шар не просто светился, а горел.

Подобный объект в небе видели также в Илишевском районе.

Напомним, ранее в Сети было опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой.

Общество Башкортостан
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