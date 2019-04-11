Очевидцы сняли на видео огненный шар в небе над Башкирией

Жители Башкирии сняли на видео падение огненного шара в небе. Видеозапись публикует ГТРК «Башкортостан».

По словам очевидцев, необычное явление было зафиксировано на западе Башкирии. На кадрах видно, как к земле летит яркий объект. При этом местные жители уточняют, что шар не просто светился, а горел.

Подобный объект в небе видели также в Илишевском районе.

Напомним, ранее в Сети было опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой.