В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой

Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля. Пользователи пишут про сильный звук, который был похож на взрыв и слышен в разных районах города.

Горожане выдвинули версию о падении метеорита. В региональном МЧС рассказали, что проведут проверку по данному факту.

Напомним, ранее в Сети появилось видео взрыва метеорита недалеко от Камчатки.