Новости общества

11:24 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой

11:02, 07.04.2019
В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой
Фото: стоп-кадр - Youtube.com

Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой.

Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля. Пользователи пишут про сильный звук, который был похож на взрыв и слышен в разных районах города.

Горожане выдвинули версию о падении метеорита. В региональном МЧС рассказали, что проведут проверку по данному факту.

Напомним, ранее в Сети появилось видео взрыва метеорита недалеко от Камчатки.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров