«Зенит» обыграл «Перуджу» со счетом 3:1
Казанский волейбольный клуб «Зенит» обыграл «Перуджу», счет 3:1.
Таким образом, казанские спортсмены вышли в финал Лиги чемпионов.
Напомним, ранее казанский волейбольный клуб «Зенит» обыграл итальянскую «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 3:2 (25:22, 24:26, 27:25, 20:25, 15:13) на тай-брейке. Самым результативным игроком матча стал бывший игрок казанцев Вильфредо Леон, набравший 25 очков. У «Зенита» лучшим стал Эрвин Нгапе — 22 очка.
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