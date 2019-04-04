«Зенит» победил «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов
Казанский волейбольный клуб «Зенит» обыграл итальянскую «Перуджу» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
Игра завершилась со счетом 3:2 (25:22, 24:26, 27:25, 20:25, 15:13) на тай-брейке. Самым результативным игроком матча стал бывший игрок казанцев Вильфредо Леон, набравший 25 очков. У «Зенита» лучшим стал Эрвин Нгапе — 22 очка.
Ответный матч между соперниками состоится в Казани 10 апреля.
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