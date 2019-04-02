Shell и NextDecade подписали первый СПГ-контракт привязанный к ценам на нефть

Компания NextDecade подписала контракт на поставку 2 млн тонн сжиженного газа с Shell. Особенностью договора стала привязка к ценам на нефть.

Он стал первым в США контрактом с привязкой к нефтяным котировкам, передает ТАСС.

NextDecade строит в Техасе завод по сжижению природного газа (СПГ). Предполагается, что предприятие начнет работу в 2023 году. Shell будет закупать газ с этого завода на условиях FOB (free on board). Три четверти объемов в контракте будут привязаны к европейским котировкам на нефть Brent, остальные объемы — к американскому индексу Henry Hub.

Срок контракта составляет 20 лет.

Напомним, что Россия опередила США по поставкам СПГ в Европу по итогам 2018 года.