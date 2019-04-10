В Татарстане воздух прогреется до +17°С

10 апреля на территории Татарстана прогнозируется переменная облачность без осадков, сообщается на официальном портале Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

Утром местами возможен туман. Днем воздух может прогреться до +12°С — +17°С.

Напомним, ранее ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий с 1 часа до 9 часов 10 апреля. По информации Гидрометцентра РТ, ночью и утром на территории Республики Татарстан местами ожидается туман. Кроме того, МЧС РТ сообщало, что на реках Меша, Малый Черемшан и Актай уровень воды поднялся на 121—196 см. В целом прибыль воды на большинстве водотоков республики за 8 апреля составила от 10 до 100 см.