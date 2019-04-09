В Татарстане на трех реках уровень воды поднялся почти на два метра
На реках Меша, Малый Черемшан и Актай уровень воды поднялся на 121—196 см.
В целом прибыль воды на большинстве водотоков республики в прошедшие сутки составила от 10 до 100 см, сообщает МЧС РТ.
Отмечается, что уровень воды на большинстве рек и водоемов РТ находится ниже среднемноголетних максимальных и опасных значений.
На территории Татарстана находятся на контроле 96 мест массового выхода на лед, из которых используется 53 места.
Ранее сообщалось, что в Татарстане и еще 12 регионах России в ближайшее время ожидается развитие активной фазы весеннего половодья.ОбществоИнфраструктура Татарстан
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