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МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 10 апреля

14:21, 09.04.2019
МЧС предупредило жителей Татарстана о тумане 10 апреля
Фото: realnoevremya.ru

ГУ МЧС России по Республике Татарстан предупредило жителей республики об ухудшении погодных условий с 01 часа до 09 часов 10 апреля.

По информации Гидрометцентра РТ, ночью и утром на территории Республики Татарстан местами ожидается туман, сообщили в МЧС.

Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Днем температура воздуха составит от +9 до +14°С.

Общество Татарстан
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