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Орешкин не смог назвать Путину расходы на программу импортозамещения

19:24, 09.04.2019
Орешкин не смог назвать Путину расходы на программу импортозамещения
Фото: скриншот видео youtube.com

Министр экономического развития Максим Орешкин во время пленарного заседания Арктического форума не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Президент РФ, говоря о вложениях в импортозамещение, обратился к Орешкину с просьбой уточнить, сколько было направлено на эти цели. Однако министр не сразу обратил внимание на вопрос, а после того, как сделал это, не смог дать ответа.

«Не помнит. Министр экономического развития не помнит. Но несколько сот миллиардов, точно совершенно, рублей» — сказал Путин.

Ранее на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога» Путин рассказал о разногласиях с президентом США Дональдом Трампом.

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