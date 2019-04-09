Орешкин не смог назвать Путину расходы на программу импортозамещения

Министр экономического развития Максим Орешкин во время пленарного заседания Арктического форума не смог ответить на вопрос президента Владимира Путина об импортозамещении. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Президент РФ, говоря о вложениях в импортозамещение, обратился к Орешкину с просьбой уточнить, сколько было направлено на эти цели. Однако министр не сразу обратил внимание на вопрос, а после того, как сделал это, не смог дать ответа.

«Не помнит. Министр экономического развития не помнит. Но несколько сот миллиардов, точно совершенно, рублей» — сказал Путин.



Ранее на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога» Путин рассказал о разногласиях с президентом США Дональдом Трампом.