Путин рассказал о разногласиях с Трампом

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании форума «Арктика — территория диалога» заявил, что у России «полно разногласий» с президентом США Дональдом Трампом, но, несмотря на это, Москва готова к диалогу.

«У нас полно с ним (Трампом) разногласий. При его администрации введено огромное количество санкций против России, с чем, конечно, мы не соглашаемся, не согласимся никогда и считаем, что это контрпродуктивно», — заявил Путин.

Президент России уточнил, что разногласия касаются международной проблематики, «разрешения некоторых кризисов».

Путин также отметил, что, несмотря на разногласия, Россия и США сотрудничают по вопросу сирийского кризиса. Также президент России подчеркнул, что у стран есть общие проблемы по Арктике, передает RT.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по ситуации в Венесуэле.