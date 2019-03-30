Трамп допустил возможность переговоров с Путиным по Венесуэле

Президент США Дональд Трамп не исключил переговоров с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в Венесуэле.

«Посмотрите на Венесуэлу. Мы будем говорить со многими людьми об этом: может, с президентом Путиным, может, председателем Китая Си (Цзиньпином)» — приводит слова американского лидера "РИА Новости".

Ранее президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ выразили крайнюю обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. По мнению участников встречи, только сами венесуэльцы должны принимать решения о дальнейшей судьбе своего государства.