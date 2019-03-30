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Трамп допустил возможность переговоров с Путиным по Венесуэле

09:06, 30.03.2019
Трамп допустил возможность переговоров с Путиным по Венесуэле
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп не исключил переговоров с российским лидером Владимиром Путиным по ситуации в Венесуэле.

«Посмотрите на Венесуэлу. Мы будем говорить со многими людьми об этом: может, с президентом Путиным, может, председателем Китая Си (Цзиньпином)» — приводит слова американского лидера "РИА Новости".

Ранее президент России Владимир Путин и постоянные члены Совета безопасности РФ выразили крайнюю обеспокоенность в связи с заявлениями ряда стран о намерении продолжать вмешательство во внутренние дела Венесуэлы. По мнению участников встречи, только сами венесуэльцы должны принимать решения о дальнейшей судьбе своего государства.

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