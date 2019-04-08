Оренбургская область первая среди российских регионов получит деньги на переселение из аварийного жилья

Фото: Олег Тихонов

Оренбургская область стала первым регионом, которому Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку о предоставлении финансовой поддержки на реализацию программы по переселению из аварийного жилья, сообщается на официальном портале Минстроя РФ.

Речь о реализации этапа 2019—2020 годов. Из федерального бюджета область получит около 362 млн рублей.

Напомним, ранее «Реальное время» анализировало ситуацию с аварийным и ветхим жилым фондом в Приволжском федеральном округе. Как оказалось, наибольшие проблемы существуют в Пермском крае и Кировской области, при этом выправлять ситуацию в одном из регионов собираются только в 2019 году.