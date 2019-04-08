В Госдуме рассказали, почему российские мужчины невнимательно относятся к своему здоровью

Член комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что мужчины считают себя более крепкими и поэтому менее внимательны к собственному здоровью. Об этом Герасименко рассказал в эфире «Национальной службы новостей».

— Ну как бы не совсем это мужское дело — ходить жаловаться. Поэтому уже когда, как говорится, припрет, тогда они уже идут, тогда они уже находят более серьезные заболевания, — добавил член комитета Госдумы.



По мнению Герасименко, для изменения ситуации нужно проводить особую целевую подготовку.

Напомним, ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова заметила, что 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России связано с употреблением алкоголя.