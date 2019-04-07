Школьник из Нижнекамска придумал, как сделать пешеходные переходы более безопасными

Ученик лицея №35 Нижнекамска Булат Бадгиев придумал решение, которое может повысить уровень безопасности на дорогах, об этом сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Школьник предлагает освещать зебру ярко-красным светом. Подобный проект Булат уже представил на конкурсе «Большие вызовы». В лицее отмечают, что Булат каждый год участвует в конкурсах, на которые представляет разные разработки и решения. Что касается ярко-красного освещения пешеходных переходов, то пока неизвестно, появится ли это изобретение в Нижнекамске. В любом случае школьник заверил, что будет продолжать продвигать проект.

Напомним, ранее мировой суд в Москве признал уменьшенные дорожные знаки небезопасными.