Суд в Москве признал уменьшенные дорожные знаки опасными

Мировой суд в Москве признал уменьшенные дорожные знаки небезопасными.

Согласно решению суда, Центр организации дорожного движения (ЦОДД), установивший уменьшенные знаки «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» в столице России, заплатит штраф в размере 200 тыс. рублей, пишет «Коммерсант».

Иск был подан сотрудниками ГИБДД. Они указали на нарушение ГОСТов по поводу установки знаков. Так, знак «Уступи дорогу» должен быть не меньше 900x900 мм, а «Пешеходный переход» — 700x700 мм. ЦОДД же действовал в рамках предварительного национального стандарта, введенного в действие в ноябре 2017 года в качестве пилотного проекта.

В ГИБДД сообщили, что еще тогда настаивали на сохранении стандартных размеров знаков «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход». Это связано с тем, что в местах, где установлены их уменьшенные версии, произошло семь наездов, на пешеходов, хотя до этого подобные ДТП там не фиксировались.

Ранее сообщалось, что по всей России в скором времени начнут устанавливать уменьшенные и совмещенные дорожные знаки.



Эксперимент в интересах пешеходов начался в Москве в 2017 году и продолжился в Санкт-Петербурге, Саратове, Владимире и Калининграде. Теперь минимально допустимый размер знаков будет понижен до 40x40 сантиметров, сообщают «Известия».

Инициаторы эксперимента заявляли, что новые знаки будут удачнее вписываться в окружающую среду и не станут загораживать обзор пешеходам.