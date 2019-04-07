Ученые рассказали, как сахар влияет на настроение

Ученые из Великобритании и Германии проанализировали более 30 исследований о воздействии сахара на человеческий организм, сообщает Science Alert.

Ученые опровергли мнение, что употребление сахара делает человека более энергичным. Более того, исследователи пришли к выводу, что этот продукт действует с точностью наоборот. Сахар приводит к ухудшению самочувствия и уменьшению бодрости.

Напомним, ранее сообщалось, что Минфин России разработал альтернативу налогу на напитки с высоким содержанием сахара. Министерство предлагает отменить льготную ставку НДС на подслащенные напитки.

«Считаем целесообразным рассмотреть вопрос об исключении таких продуктов из перечня товаров, на которые действует пониженная ставка НДС», — передает «Коммерсант» слова замминистра финансов Ильи Трунина.

