Новости экономики

11:57 МСК Все новости
Новости раздела
Экономика

Минфин РФ предложил удвоить НДС для напитков с сахаром

10:34, 01.04.2019
Минфин РФ предложил удвоить НДС для напитков с сахаром
Фото: realnoevremya.ru

Минфин России разработал альтернативу налогу на напитки с высоким содержанием сахара. Министерство предлагает отменить льготную ставку НДС на подслащенные напитки.

«Считаем целесообразным рассмотреть вопрос об исключении таких продуктов из перечня товаров, на которые действует пониженная ставка НДС», — передает «Коммерсант» слова замминистра финансов Ильи Трунина.

В настоящее время на безалкогольные напитки, в том числе содержащие добавки сахара, а также фруктовые соки с добавлением сахара для детского питания, действует пониженная ставка НДС в размере 10%. Таким образом, если предложение будет принято, НДС на такие напитки может вырасти до 20%.

В министерстве считают, что эта мера может привести к снижению потребления, а впоследствии и производства сладких напитков.

ЭкономикаПромышленность
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров