Минфин РФ предложил удвоить НДС для напитков с сахаром

Минфин России разработал альтернативу налогу на напитки с высоким содержанием сахара. Министерство предлагает отменить льготную ставку НДС на подслащенные напитки.

«Считаем целесообразным рассмотреть вопрос об исключении таких продуктов из перечня товаров, на которые действует пониженная ставка НДС», — передает «Коммерсант» слова замминистра финансов Ильи Трунина.

В настоящее время на безалкогольные напитки, в том числе содержащие добавки сахара, а также фруктовые соки с добавлением сахара для детского питания, действует пониженная ставка НДС в размере 10%. Таким образом, если предложение будет принято, НДС на такие напитки может вырасти до 20%.

В министерстве считают, что эта мера может привести к снижению потребления, а впоследствии и производства сладких напитков.