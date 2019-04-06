Volkswagen выпустил 30-миллионный автомобиль Passat

Немецкий автопроизводитель Volkswagen на заводе в Эмдене выпустил 30-миллионный Passat.

Таким образом, эта модель автомобиля стала самой продаваемой моделью среднего класса. 30-миллионным рекордсменом стал Passat GTE цвета Pyrite Silver Metallic.

Как пишет «Автостат», на данный момент Volkswagen производит Passat для более чем 100 рынков на 10 заводах.

Ранее Еврокомиссия обвинила в картельном сговоре три концерна автопроизводителей — BMW, Daimler и VW (в который входят Volkswagen, Audi и Porsche). Организация убеждена, что компании сдерживали разработки экологических технологий по очистке выхлопных газов.