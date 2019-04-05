Еврокомиссия: BMW, Daimler и Volkswagen совместно сдерживали экологические технологии

Еврокомиссия обвинила в картельном сговоре три концерна автопроизводителей — BMW, Daimler и VW (в который входят Volkswagen, Audi и Porsche). Организация убеждена, что компании сдерживали разработки экологических технологий по очистке выхлопных газов.

«Еврокомиссия направила BMW, Daimler и VW предварительное заключение, что в период с 2006 по 2014 год они сотрудничали для ограничения конкуренции в развитии технологий очистки бензиновых и дизельных двигателей», — цитирует ТАСС заявление Еврокомиссии.

Еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер пояснила, что европейские нормы позволяют компаниям сотрудничать для улучшения продукции, но запрещают обратные действия.

«Мы озабочены тем, что именно это произошло в случае BMW, Daimler и VW, которые, вероятно, нарушили эти нормы», — сказала она.

Теперь Еврокомиссия ожидает от компаний ответа на выдвинутые в их адрес претензии. Окончательно степень вины компаний определит антимонопольное расследование, которое ведется в настоящий момент. Сроки его завершения Еврокомиссия пока не называет.



Ранее сообщалось, что Daimler AG и BMW Group заявили о начале долгосрочного стратегического сотрудничества в сфере разработки автопилота.