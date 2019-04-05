Антимонопольщики Татарстана возбудили дело на «Пятерочку» из-за отказа в сотрудничестве

Бугульминский молочный комбинат заявил о непринятии своей продукции магазинами «Пятерочка», с такой жалобой предприятие обратилось в Татарстанское УФАС России, сообщается на официальном портале ведомства.

Производитель из Бугульмы в течение 2017—2019 годов не один раз направлял в ООО «Агроторг» (сеть «Пятерочка») предложение о сотрудничестве. Торговая сеть отвечала отказом, аргументируя тем, что полки заполняются продукцией действующих поставщиков. В отношении ООО «Агроторг» возбуждено дело.

Напомним, ранее УФАС по РТ выявило нарушения антимонопольного законодательства АО «Татэнерго» при проведении закупок изолированных труб для ремонта и реконструкции тепловодов, в результате которых общая стоимость контрактов, по оценке ведомства, выросла почти на 54,7 млн рублей.