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Антимонопольщики Татарстана возбудили дело на «Пятерочку» из-за отказа в сотрудничестве

17:39, 05.04.2019 1
Антимонопольщики Татарстана возбудили дело на «Пятерочку» из-за отказа в сотрудничестве
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Бугульминский молочный комбинат заявил о непринятии своей продукции магазинами «Пятерочка», с такой жалобой предприятие обратилось в Татарстанское УФАС России, сообщается на официальном портале ведомства.

Производитель из Бугульмы в течение 2017—2019 годов не один раз направлял в ООО «Агроторг» (сеть «Пятерочка») предложение о сотрудничестве. Торговая сеть отвечала отказом, аргументируя тем, что полки заполняются продукцией действующих поставщиков. В отношении ООО «Агроторг» возбуждено дело.

Напомним, ранее УФАС по РТ выявило нарушения антимонопольного законодательства АО «Татэнерго» при проведении закупок изолированных труб для ремонта и реконструкции тепловодов, в результате которых общая стоимость контрактов, по оценке ведомства, выросла почти на 54,7 млн рублей.

ОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:43
    Просто не смогли договориться с Пятерочкой по цене товара, проводимых акциях, стоимости услуг Пятерочки и прочее. А озвученная версия - явно не правда.
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