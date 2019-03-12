УФАС заступилось за интересы потребителей тепла в Татарстане
УФАС по РТ выявило нарушения антимонопольного законодательства АО «Татэнерго» при проведении закупок изолированных труб для ремонта и реконструкции тепловодов, в результате которых общая стоимость контрактов, по оценке ведомства, выросла почти на 54,7 млн.
Материалы дела переданы в Госкомитет РТ по тарифам — «для учета необоснованных расходов при принятии решений по тарифным делам на последующие периоды». Это может косвенно способствовать снижению тарифа на тепло, в который включаются расходы на ремонт и замену тепловодов.
Подробности антимонопольного дела — в сегодняшнем материале «Реального времени».Бизнес
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