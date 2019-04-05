Челнинцы возмущаются изменениями в очередности в детские сады

В молодежном центре Набережных Челнов, где идет распределение мест в детские сады, с утра не протолкнуться. Накануне распределения «поплыли» очереди, об этом сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Один из жителей Набережных Челнов посчитал, что при направлении завышается возраст детей, и обратился в Верховный суд РТ. Суд встал на его сторону. В результате, в этом году в младшую группу могут попасть только дети, которые родились до 31 августа 2016 года, остальным остается в лучшем случае рассчитывать на ясли, которых в Набережных Челнах дефицит. Те, кто вот-вот должны были получить путевку в детский сад, оказались в конце списков, несмотря на льготы. Раньше все группы в детсадах формировались в зависимости от года рождения.

Напомним, ранее Верховный суд объяснил порядок действий, если ребенку не нашлось места в детсаду рядом с домом.