Верховный суд объяснил порядок действий, если ребенку не нашлось места в детсаду рядом с домом

В одном из своих последних решений Верховный суд заявил, что направлять ребенка далеко от дома, если в ближайшем детском саду нет мест, чиновники не имеют права, сообщает «Российская газета».

Имеющаяся очередь в детский сад, по мнению Верховного суда, не оправдывает чиновников, потому что они должны предвидеть потребность в дошкольном образовании. Их обязанность — заранее принимать меры, чтобы всем хватило мест.

Напомним, ранее сообщалось, что до конца 2019 года в Татарстане построят 27 детских садов примерно для 6 тысяч детей, сообщает пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ. На строительство образовательных организаций выделено порядка 5,4 млрд рублей, из них около 1 млрд рублей — субсидии федерального бюджета. Строительство детских садов даст возможность обеспечить местами более 3 тысяч детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, а также предоставить 2,9 тысячи мест для детей от 3 до 7 лет. Детские сады построят в Арске, Кайбицком, Тукаевском, Лаишевском и других районах. По два новых объекта появятся в Альметьевске и Нижнекамске. Шесть детских садов построят в Набережных Челнах и десять — в Казани (три из них построят в «Салават купере»).