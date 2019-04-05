Правительство РФ выделит Татарстану 1,5 млн рублей на создание виртуальных концертных залов

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выделил Татарстану 1,5 млн рублей на создание виртуальных концертных залов.

Согласно распоряжению, из регионов Приволжского федерального округа деньги на виртуальные залы получат Мордовия и Марий Эл (по 5,6 млн рублей), Пермский край (12,1 млн рублей), а также Кировская и Ульяновская (по 980 тыс. рублей), Нижегородская (6,5 млн рублей), Самарская (12,4 млн рублей) и Саратовская (24,3 млн рублей) области.

Всего правительство на создание виртуальных концертных залов выделило 33 регионами 200 млн рублей.

«Виртуальные концертные залы позволяют людям в удалённых от культурных центров местах в реальном времени и в высоком качестве смотреть концерты ведущих российских музыкальных коллективов» — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее сообщалось, что Татарстану выделили 10 млн рублей на новые библиотеки.