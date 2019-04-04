Татарстану выделили 10 млн рублей на новые библиотеки

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о распределении 700 млн рублей на создание муниципальных библиотек, сообщает «Российская газета».

Планируется, что в 2019 году появятся 110 модельных муниципальных библиотек в 38 регионах страны. Согласно распоряжению правительства РФ Татарстан получит 10 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдума РФ планирует в ходе весенней сессии принять законопроект, который упростит процедуру госзакупок в отношении учреждений культуры. Советник по связям со СМИ председателя ГД Анастасия Кашеварова рассказала, что в результате значительно облегчится конкурсная процедура, которая касается творческих процессов, сократится количество конкурсных процедур.