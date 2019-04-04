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Экономика

Татарстану выделили 10 млн рублей на новые библиотеки

15:19, 04.04.2019
Татарстану выделили 10 млн рублей на новые библиотеки
Фото: agryz.tatarstan.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства о распределении 700 млн рублей на создание муниципальных библиотек, сообщает «Российская газета».

Планируется, что в 2019 году появятся 110 модельных муниципальных библиотек в 38 регионах страны. Согласно распоряжению правительства РФ Татарстан получит 10 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Госдума РФ планирует в ходе весенней сессии принять законопроект, который упростит процедуру госзакупок в отношении учреждений культуры. Советник по связям со СМИ председателя ГД Анастасия Кашеварова рассказала, что в результате значительно облегчится конкурсная процедура, которая касается творческих процессов, сократится количество конкурсных процедур.

ЭкономикаОбществоКультураОбразование Татарстан
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