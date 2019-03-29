«Зенит» обыграл «Урал» в первом матче плей-офф Суперлиги

Казанский «Зенит» в первом матче плей-офф отечественной Суперлиги переиграл уфимский «Урал» со счётом 3:0 (25:16, 25:20, 25:18).

Ответный матч серии состоится в Уфе 14 апреля. Начало встречи в столице Башкортостана — 15:00 по московскому времени.

Однако до ответной игры отечественного первенства подопечным Алекно предстоит два матча плей-офф Лиги Чемпионов против итальянской «Перуджи». Матчи против команды Вильфредо Леона состоятся 3 апреля в гостях и 10 апреля в Казани