Новости спорта

21:26 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

«Зенит» обыграл «Урал» в первом матче плей-офф Суперлиги

20:44, 29.03.2019
«Зенит» обыграл «Урал» в первом матче плей-офф Суперлиги
Фото: zenit-kazan.com

Казанский «Зенит» в первом матче плей-офф отечественной Суперлиги переиграл уфимский «Урал» со счётом 3:0 (25:16, 25:20, 25:18).

Ответный матч серии состоится в Уфе 14 апреля. Начало встречи в столице Башкортостана — 15:00 по московскому времени.

Однако до ответной игры отечественного первенства подопечным Алекно предстоит два матча плей-офф Лиги Чемпионов против итальянской «Перуджи». Матчи против команды Вильфредо Леона состоятся 3 апреля в гостях и 10 апреля в Казани

СпортВолейбол БашкортостанТатарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров