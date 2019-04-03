В Нижегородской области возбудили дело по факту сброса отходов, окрасивших водоем в голубой цвет

Минэкологии Нижегородской области возбудило административное дело по факту слива промышленных отходов, сообщает ТАСС.

Слив был обнаружен в Дзержинске. После этого небольшой водоем окрасился в голубой цвет. Предварительный анализ жидкости показал, что она относится к четвертому-пятому классу опасности. Вещество можно отнести к краске или шпаклевке, точнее получится сказать после биотестирования.

Напомним, ранее сообщалось, что представители Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана вместе с активистами взяли пробы воды из Волги недалеко от жилого комплекса «Волжская гавань» в Аракчино (Казань). Предполагается, что из-за нарушений при строительстве канализационно-насосной станции (КНС) сюда могут стекать канализационные воды из комплекса.