Минэкологии проверит воду в Аракчино, где произошел скандал со сливом фекальных вод в Волгу

Сегодня представители Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана вместе с местными активистами взяли пробы воды из Волги недалеко от жилого комплекса «Волжская гавань» в Аракчино. Предполагается, что из-за нарушений при строительстве канализационно-насосной станции (КНС) сюда могут стекать канализационные воды из комплекса.

Строительством «Волжской гавани» занимаются компания Андрея Белякова «Бриз» и фирма бывшего депутата Казгордумы Валерия Калмыкова «Мегалайн».





Напомним, что тревогу стали бить местные рыбаки и активисты, которые заметили, что вода в реке приобрела желтый цвет и неприятный запах. Ранее они уже взяли пробы воды самостоятельно и отправили их на экспертизу в Чебоксары. В казанском исполкоме утверждают, что нарушений в работе канализационно-насосных станций нет, а канализационные воды из «Волжской гавани» не попадают в Волгу.