Дмитрий Кугрышев продлил контракт с «Салаватом Юлаевым» на два года

Форвард уфимского «Салавата Юлаева» Дмитрий Кугрышев на два года продлил контракт с «Салаватом Юлаевым». Об этом сообщает «Чемпионат».



В нынешнем сезоне 29-летний нападающий провел 58 матчей в регулярном чемпионате КХЛ, записав на свой счет 16 шайб и 16 голевых передач при показателе полезности «0» и 2 минутах штрафного времени. Также на счету Кугрышева 14 матчей в плей-офф, в которых он забросил одну шайбу и отдал 6 результативных передач при показателе полезности «0».



Кугрышев выступает за клуб «Салават Юлаев» с нынешнего сезона. До этого играл за ЦСКА, «Авангард» и «Сибирь». Всего в КХЛ провел 459 матчей, набрав 237 (102+135) результативных баллов.