В Альметьевске жители одного из домов несколько лет живут с протекающей крышей

Фото: скриншот видеозаписи

В Альметьевске жители дома по адресу ул. Чехова, д. 11 уже несколько лет каждую весну встречают со страхом, восемь лет с потолков течет вода, об этом сообщили «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Жительница дома Альфия Гиниятуллина утверждает, что 10 лет назад был неправильно сделан ремонт кровли, из-за чего люди мучаются до сих пор. Крыша протекает настолько сильно, что, например, в начале марта этого года дом остался без света — замкнуло проводку. С 2010 года жильцы обращаются в жилинспекцию, прокуратуру, исполком. Дошли до суда, который обязал УК отремонтировать крышу, но она обанкротилась. Сейчас жилинспекция взяла вопрос на контроль.

Напомним, ранее сообщалось, что Конституционный суд подтвердил право государства не проводить капремонт домов с приватизированными квартирами.