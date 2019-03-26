Конституционный суд признал законным право государства не оплачивать капремонт приватизированных домов

Конституционный суд подтвердил право государства не проводить капремонт домов с приватизированными квартирами. Суд отклонил запрос депутатов КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» о проверке конституционности статьи 190.1 Жилищного кодекса, определяющей особенности капремонта многоквартирных домов за счет государства.

Депутаты убеждены, что изменения в законодательстве лишают миллионы россиян возможности капремонта за госсчет, пишут «Ведомости».

Статья Жилищного кодекса предусматривает, что на капремонт могут претендовать только жильцы домов, включенных в план до приватизации первого жилого помещения.

По мнению суда, как только была приватизирована первая квартира, государство перестало быть единственным владельцем дома. При возникновении общедолевой собственности все участники должны оплачивать капремонт вне зависимости от того, был он проведен ранее или нет.

Бремя наймодателя по проведению капремонта не должно возлагаться на него вплоть до приватизации всех помещений, иное нарушило бы конституционные принципы равенства, справедливости и соразмерности, а также заставляло бы бывшего наймодателя содержать чужое имущество, говорится в определении суда, которое опубликовано во вторник.

Согласно действующему законодательству, собственники квартир обязаны уплачивать ежемесячные взносы на капитальный ремонт дома. Из этих взносов формируется фонд капитального ремонта.