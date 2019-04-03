Путин уволил посла России в Австралии

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности посла России в Австралии Григория Логвинова.

«Освободить Логвинова Григория Семеновича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Австралии и по совместительству в Республике Вануату, Республике Науру, Тувалу и Республике Островов Фиджи», — говорится в документе.



Напомним, что Логвинов занимал пост посла России в Австралии с 28 июля 2016 года.

Ранее Владимир Путин освободил Александра Ефимова от должности чрезвычайного и полномочного посла России в ОАЭ.