Путин уволил посла России в ОАЭ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении Александра Ефимова от должности чрезвычайного и полномочного посла России в ОАЭ, которую он занимал с 2013 года.

Как сообщает ТАСС, в июле его кандидатура была одобрена комитетом Госдумы по международным делам на пост главы димпмиссии РФ в Сирии.

Ранее Путин назначил исполняющих обязанности глав Башкирии и Курской области. Ими стали глава Росавтодора Роман Старовойт и глава подмосковного Красногорска Радий Хабиров.