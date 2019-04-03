В России удвоилось количество финансово устойчивых регионов — эксперты

Количество российских финансово благополучных регионов удвоилось в два раза — с 28 до 50. Данные приводит агентство «Эксперт РА».

Согласно результатам исследования, в 2018 году доходы субъектов РФ выросли почти на 12%. Аналитики рассмотрели долю собственных доходов регионов без учета трансфертов из федерального центра.

Лидерами по приросту доли собственных доходов среди всех регионов стали Дагестан и Ингушетия — 32,6% и 20,5% соответственно, пишут «Известия».

По мнению экспертов, причиной роста финансовой устойчивости регионов стали стабильные цены на нефть, устойчивый курс рубля, а также бюджетная дисциплина руководителей субъектов и госпрограмма реструктуризации кредитов.

Напомним, ранее эксперты составили рейтинг регионов по размерам зарплат в провинции.