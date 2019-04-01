Эксперты составили рейтинг регионов по размерам зарплат в провинции

Аналитики составили рейтинг российских регионов по размерам зарплат в малых и средних городах. Лидером стал Ямало-Hенецкий автономный округ, где средняя зарплата составила 87 тыс. рублей.

При составлении рейтинга эксперты использовали не чистый размер зарплат, а их соотношение с фиксированным набором товаров и услуг, которые может себе позволить житель малого города.

В ЯНАО этот коэффициент составил 4,5, сообщает «РИА Новости». Среди лидеров также оказались Ненецкий автономный округ (79,2 тыс. рублей, коэф. 3,95) и Магаданская область (81,4 тыс. рублей, коэф. 3,88). Четвертым стал Ханты-Мансийский автономный округ, а пятым — Сахалинская область.

В Татарстане соотношение средней зарплаты в провинции и стоимости фиксированных наборов товаров и услуг находится на уровне 2. Такой же коэффициент зафиксирован еще в 28 регионах.

У пяти регионов России это соотношение в 2018 году было менее 1,5. Это Карачаево-Черкесская Республика (1,49), Дагестан (1,43), Кабардино-Балкарская республика (1,43), Ивановская область (1,42) и Чечня (1,35).