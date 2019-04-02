Следком возбудил уголовное дело по факту отравления газом четырех детей с родителями в Казани

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту отравления семьи угарным газом, сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по Республике Татарстан.

2 апреля из частного дома на улице Зирекле в Казани с признаками отравления угарным газом пришлось госпитализировать родителей и их четверых детей.

Напомним, ранее следственные органы по Нижегородской области по факту гибели 30-летней женщины и ее 10-летнего сына возбудили уголовное дело, сообщается на официальном портале СК РФ. По версии следствия, в ночь с 3 на 4 марта в квартире без признаков жизни были обнаружены женщина и ее сын. Скорую вызвала подруга погибшей. Именно она приехала в квартиру, которую они снимали втроем. Предварительная причина случившегося — нарушение правил пользования газовым оборудованием в быту.