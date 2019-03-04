В Нижегородской области на съемной квартире погибли 30-летняя женщина и ее 10-летний сын

Следственные органы по Нижегородской области по факту гибели 30-летней женщины и ее 10-летнего сына возбудили уголовное дело, сообщается на официальном портале СК РФ.

По версии следствия, в ночь с 3 на 4 марта в квартире без признаков жизни были обнаружены женщина и ее сын. Скорую вызвала подруга погибшей. Именно она приехала в квартиру, которую они снимали втроем. Предварительная причина случившегося — нарушение пользования газовым оборудованием в быту.

Напомним, ранее сообщалось, что 2 марта, в 1.58, поступило сообщение об отравлении угарным газом в одном из жилых домов Казани на улице Белинского, сообщает ГУ МЧС России по РТ. В результате пострадали 42-летняя женщина и 17-летняя девушка, обеих с диагнозом «отравление угарным газом средней степени тяжести» госпитализировали в ГКБ №7 Казани. Также пришлось госпитализировать 11-летнего мальчика в ДРКБ. Причина происшествия устанавливается.