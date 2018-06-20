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Никиту Белых этапируют в колонию в сопровождении врача

09:58, 20.06.2018
Никиту Белых этапируют в колонию в сопровождении врача
Фото: kremlin.ru

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых будет этапирован в колонию в сопровождении врача.

Пока осужденный находится в «Лефортово». На данный момент у Белых имеются проблемы со здоровьем. В частности, в следственном изоляторе ему до сих пор не выделили ортопедический матрас, пишет «РБК» со ссылкой на правозащитника Ивана Мельникова.

Напомним, Пресненский суд Москвы 1 февраля приговорил Никиту Белых к 8 годам колонии строго режима. Также он оштрафован на 48,5 млн рублей.

Общество Кировская область
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