Никиту Белых этапируют в колонию в сопровождении врача

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых будет этапирован в колонию в сопровождении врача.

Пока осужденный находится в «Лефортово». На данный момент у Белых имеются проблемы со здоровьем. В частности, в следственном изоляторе ему до сих пор не выделили ортопедический матрас, пишет «РБК» со ссылкой на правозащитника Ивана Мельникова.

Напомним, Пресненский суд Москвы 1 февраля приговорил Никиту Белых к 8 годам колонии строго режима. Также он оштрафован на 48,5 млн рублей.