Экс-губернатор Никита Белых стал тюремным библиотекарем

Бывший губернатор Никита Белых, осужденный за взятку, устроился на работу в библиотеку колонии.

Ранее экс-чиновника этапировали в сопровождении врача в колонию в Рязанскую область. Сейчас Белых уже не в карантине. Он обустроился и принялся налаживать работу в местной библиотеке.

«В принципе, все достаточно прилично, в колонии на территории есть храм. Чувствует он себя не лучше и не хуже», — написала на своей странице в Facebook супруга осужденного Екатерина Белых.

Напомним, Пресненский суд Москвы 1 февраля приговорил Никиту Белых к 8 годам колонии строгого режима. Также он оштрафован на 48,5 млн рублей.