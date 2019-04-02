Скончался заслуженный нефтяник ТАССР Дамир Нурутдинов

1 апреля на 82-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда, заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР, заслуженный нефтяник ТАССР Нурутдинов Дамир Махмутович.

Нурутдинов активно занимался общественной деятельностью. У него было множество высоких наград: ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, «Знак Почета» и другие. В конторе бурения №1 треста «Альметьевбурнефть» ПО «Татнефть» он проработал 42 года бурильщиком, машинистом, буровым мастером. Дамир Махмутович не один раз избирался депутатом Альметьевского городского Совета, членом ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности СССР, руководил первичной организацией «Герои Татарстана» в Альметьевске.