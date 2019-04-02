РПЛ: «Главная причина переноса матча «Спартак» — «Рубин» — Пасха»

Директор по безопасности и работе с болельщиками Российской премьер-лиги Александр Мейтин пояснил, почему игра 26-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и казанским «Рубином» была перенесена с воскресенья на понедельник.

— Перенос матча «Спартак» — «Рубин» на понедельник произошел в связи с тем, что полиция обратилась к нам с этой просьбой. Это будет день Пасхи, в который будет задействовано большое количество сотрудников правоохранительных органов. Приносим болельщикам извинения, но это была вынужденная мера. Конечно, мы знали, что в этот день будет Пасха. Календарь составляется не за один день с учетом пожеланий МВД, основного вещателя и болельщиков. На субботу матч нельзя было перенести, потому что на этот день были запланированы уже два матча в Москве», — приводит слова Мейтина «Советский спорт».

Матч «Спартак» — «Рубин» пройдет 29 апреля в 19.30 по московскому времени.