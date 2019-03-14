В Татарстане зарегистрированы 4 тысячи самозанятых

На сегодня в Татарстане в качестве самозанятых зарегистрированы 4 тысячи граждан.

Об этом рассказал сегодня в Госсовете РТ замминистра экономики республики Олег Пелевин.

Депутат Госсвета Марат Галеев добавил, что значительных изменений в Стратегию социально-экономического развития РТ в плане самозанятых не вносилось.

«Эксперимент с самозанятыми идет только третий месяц. Для себя я сделал вывод, что чем меньше мы будем трогать самозанятых, тем лучше», — передает слова депутата корреспондент «Реального времени».

По данным налоговой службы, число самозанятых в России на сегодня превышает 40 тысяч человек.

Напомним, что в понедельник, 11 марта, в Казани прошло заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ, посвященное проблемам новой категории налогоплательщиков.







