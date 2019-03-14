В Татарстане зарегистрированы 4 тысячи самозанятых
На сегодня в Татарстане в качестве самозанятых зарегистрированы 4 тысячи граждан.
Об этом рассказал сегодня в Госсовете РТ замминистра экономики республики Олег Пелевин.
Депутат Госсвета Марат Галеев добавил, что значительных изменений в Стратегию социально-экономического развития РТ в плане самозанятых не вносилось.
«Эксперимент с самозанятыми идет только третий месяц. Для себя я сделал вывод, что чем меньше мы будем трогать самозанятых, тем лучше», — передает слова депутата корреспондент «Реального времени».
По данным налоговой службы, число самозанятых в России на сегодня превышает 40 тысяч человек.
Напомним, что в понедельник, 11 марта, в Казани прошло заседание Совета по предпринимательству при президенте РТ, посвященное проблемам новой категории налогоплательщиков.
ЭкономикаОбщество Татарстан
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