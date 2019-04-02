Госдума РФ одобрила законопроект об усыновлении детей больными ВИЧ

Сегодня Госдума РФ в первом чтении приняла законопроект, разрешающий людям, инфицированным вирусом иммунодефицита человека или вирусом гепатита С, усыновлять детей, брать их под опеку, в приемную или патронатную семью.

Если законопроект будет принят, то суд при вынесении решения об усыновлении может отступить от нормы Семейного кодекса, который запрещает усыновлять или брать на воспитание детей людям с указанными заболеваниями.

Кроме того, действие документа будет распространяться и на людей с другими заболеваниями, которые входят в перечень, определенный постановлением правительства РФ, сообщается на сайте Госдумы РФ.

Ранее Министерство просвещения России предложило разрешить инфицированным вирусом иммунодефицита человека и вирусом гепатита С усыновлять детей. До этого Конституционный суд посчитал неконституционной норму, согласно которой лица с ВИЧ или гепатитом С не могут усыновить ребенка.