Больным ВИЧ и вирусом гепатита С в России могут разрешить усыновлять детей

Министерство просвещения России предложило разрешить инфицированным вирусом иммунодефицита человека и вирусом гепатита С усыновлять детей.



Согласно проекту закона, суд сможет отступить от положений статьи 127 Семейного кодекса, если «лицо, инфицированное вирусом иммунодефицита человека и (или) вирусом гепатита C, в силу уже сложившихся семейных отношений проживает с ребенком, а также с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств».

Ранее Конституционный суд посчитал неконституционной норму, согласно которой лица с ВИЧ или гепатитом С не могут усыновить ребенка, передает ТАСС.

Поводом для рассмотрения стало дело пары из Подмосковья, которой отказывают в усыновлении ребенка. Супруги хотели детей, но у женщины случился выкидыш, после чего в больнице ее заразили ВИЧ-инфекцией. В результате ребенка для пары родила родная сестра женщины путем искусственной инсеминации.

С рождения ребенок «постоянно проживает и воспитывается» супругами. Но суды посчитали, что, «учитывая заболевание заявителя, усыновление не будет соответствовать интересам ребенка».

Ранее сообщалось, что в Татарстане за неделю с 6 по 12 сентября 2018 года выявили 20 новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией.