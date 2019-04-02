В Пензенской области направят 576 млн рублей на развитие предпринимательства

В Пензенской области в 2019 году на реализацию национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» предусмотрено 576 млн рублей. Об этом сообщил министр экономики Сергей Капралов на заседании проектного комитета по реализации нацпроекта.

По словам Капралова, реализация нацпроекта будет способствовать увеличению в регионе количества экспортеров, а также росту числа занятых в секторе малого и среднего бизнеса, сообщается на официальном портале правительства Пензенской области.

Ранее премьер министр РФ Дмитрий Медведев проучил Минфину и Минтруду до 15 апреля представить комплекс мер по ускоренному развитию субъектов с низким уровнем социально-экономического благосостояния. Среди них он указал Пензенскую область.