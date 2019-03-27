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В четырех регионах ПФО могут выравнять социально-экономическую ситуацию по поручению Медведева

15:40, 27.03.2019
В четырех регионах ПФО могут выравнять социально-экономическую ситуацию по поручению Медведева
Фото: riarating.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев выступил с предложением провести серию совещаний по выравниванию социально-экономического развития регионов, сообщает ТАСС.

По его мнению, необходимо делать упор на конкретных территориях, которые нуждаются в повышенном внимании. Медведев заметил, что дал поручение Минфину и Минтруду до 15 апреля представить в правительство комплекс мер по ускоренному развитию субъектов с низким уровнем социально-экономического благосостояния. Среди них он перечислил Мордовию, Марий Эл, Саратовскую и Пензенскую области.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев дал поручение подготовить к 1 июня концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях. Соответствующий документ размещен на официальном портале правительства РФ. В поручении отмечается, что это нужно для «актуализации и систематизации правового регулирования в области административной ответственности». Подготовкой документа будут заниматься Минюст и Минэкономразвития.

ЭкономикаОбществоВласть
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