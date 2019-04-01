В Госдуме одобрили законопроект об изменении налогов для физлиц

Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, вносящий изменения в Налоговый кодекс.

Госдума рассмотрит законопроект на заседании 2 апреля, передает ТАСС.

Предполагается, что закон введет упрощенное администрирование налогов на имущество физлиц. Также будет изменен порядок расчета налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для индивидуальных предпринимателей.

Предусмотрен и ряд нововведений в порядке предоставления налоговой отчетности и налоговых деклараций.

Документом предлагается отменить обязанность плательщиков транспортного и земельного налогов представлять декларации по соответствующим налогам.

Для «ипэшников» предусмотрено введение расчета исходя из фактических доходов вместо авансовых платежей, рассчитываемых от предполагаемого виртуального дохода. Также для этой категории налогоплательщиков может быть отменена отчетность по форме 4-НДФЛ.

Напомним, что с 1 апреля обновился перечень продовольственных и детских товаров, НДС на которые рассчитывается по ставке 10%. Однако Минфин предложил исключить из этого списка напитки с добавлением сахара.