В России с 1 апреля изменятся пенсии, ОСАГО и НДС

С 1 апреля в России повышаются социальные пенсии. Также вводятся изменения в оформлении ОСАГО и расчет НДС.

Еще в середине марта премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об индексации социальных пенсий. Они поднимутся на 2 процента. Максимальная прибавка ожидает военнослужащих по призыву, ставших инвалидами I группы — 310 рублей, до 15 851 рубля, пишет News.ru.

Со 2 апреля автовладельцы получат право самостоятельно выбирать страховую компанию для покупки полиса через системы Российского союза автостраховщиков «Е-Гарант» для электронных документов и «Единый агент» — для бумажных.

С 1 апреля обновится перечень продовольственных и детских товаров, НДС на которые рассчитывается по ставке 10 процентов. Кроме того, для компаний изменится форма декларации и уже за I квартал отчет должен быть подготовлен по ней.

С 1 апреля вступают в силу новые бланки книг продаж, дополнительных листов к ним и электронный вариант этих документов. Также меняются и бланки для уведомления об освобождении от НДС.